フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。中継では思わぬ“ハプニング”に見舞われ、フィギュアファンが頭を抱えた。

オリンピックで「Yuma Kagiyama」が輝いた。鍵山は冒頭からトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。完璧に演じ切り、演技後は何度もガッツポーズを見せた。ステップのGOE（出来栄え点）がジャッジ9人全員が満点の「5」。文句のつけようのない内容で108.67点を叩き出した。

この時、視聴者をくぎ付けにした場面が。演技後、引き揚げてきた鍵山を佐藤駿、三浦佳生がリンクサイドで出迎えた。そして、3人で抱擁を交わそうとした瞬間、画面には五輪のロゴマークが浮かび上がり、演技を振り返るVTRに切り替わってしまった。フィギュアファンにとってはもどかしい“ハプニング”がX上で話題を呼ぶことに。

「あと3秒くらい五輪の輪が遅く来てくれたら観れたのにぃ〜」「見せてほしかったよー！」「でもこの一瞬が宝物」「画面切り替えを3秒待ってくれればよかったのに」「3人でワチャワチャしてるとこ見せてーと思った。見たかった。どこか日本のテレビ局、押さえてないかな？」などの声が寄せられ、高い注目ぶりがうかがえた。



（THE ANSWER編集部）