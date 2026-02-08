1.5リッターエンジン搭載で驚異の「374馬力」！BMWが2020年まで展開していた「i8」は、スーパーカーに引けを取らない鮮烈なビジュアルと、高い次元での環境性能を融合させた、唯一無二のプラグインハイブリッドスポーツカーです。生産終了から歳月が流れた今なお、その革新的な設計思想と未来感あふれるデザインは、色褪せるどころか中古車市場やSNSでも熱い注目を集め続けています。【画像】超カッコいい！ これが370馬力超え