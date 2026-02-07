【明治安田J2・J3百年構想リーグ】ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッド（2月7日／JIT リサイクルインク スタジアム）【映像】58歳カズの「シザースフェイント」日本サッカー界のレジェンドが、また一つ偉大な足跡を刻んだ。今季から福島ユナイテッドに加入した“キングカズ”こと三浦知良（元日本代表FW）が、明治安田J2・J3百年構想リーグの第1節・ヴァンフォーレ甲府戦にスタメン出場。プロ生活41年目のシーズンでさっそく