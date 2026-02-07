【明治安田J2・J3百年構想リーグ】ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッド（2月7日／JIT リサイクルインク スタジアム）

【映像】58歳カズの「シザースフェイント」

日本サッカー界のレジェンドが、また一つ偉大な足跡を刻んだ。今季から福島ユナイテッドに加入した“キングカズ”こと三浦知良（元日本代表FW）が、明治安田J2・J3百年構想リーグの第1節・ヴァンフォーレ甲府戦にスタメン出場。プロ生活41年目のシーズンでさっそくピッチに立ち、Jリーグ公式戦の最年長出場記録を「58歳346日」に更新した。

カズがJリーグのシーズン開幕戦のピッチに立つのは2017年以来9年ぶり。J公式戦への出場としても、横浜FCに所属していた2021年3月10日の浦和レッズ戦以来、実に1795日ぶりとなった。

4−3−3システムのCFに入った背番号11は、ベテランらしい巧みなポジショニングとテクニックを随所に発揮。そして17分にはスタジアムを沸かせた。

右サイドに流れてFW芦部晃生からパスを受けたカズ。甲府のDF福井啓太に寄せられたが、右足でボールをまたぐ“伝家の宝刀”シザースフェイントを披露。軽やかな身のこなしで相手を横にかわし、味方にボールを繋いで攻撃の起点を作ってみせた。

「カズさんが走るなら私も走る」の声も

58歳とは思えない軽快なプレーに、SNS上のファンも即座に反応。「カズ魅せるねー」「あのシザースといいパス回しといい本当に58？？って疑う程でした」「カズ、ちょっとシザースやろうとしてる。楽しんでるね」「右サイドでのシザーズも見れた！」と称賛の声が殺到した。

さらに、ピッチに立ち続ける姿そのものに対し、「カズさんが走るなら私も走る」「ワンプレーワンプレー自体が貴重で尊い」「技術と経験値は衰えない」といった感動のコメントも多く寄せられた。

カズは直後の20分に交代してベンチへ。この日はシュート0本に終わり、自身が持つJリーグ最年長ゴール記録（50歳14日）の更新はならなかったが、プロ41年目のシーズンも変わらぬ情熱と技術でファンの心を打った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J2・J3百年構想リーグ）

