バブルが展開する電動トライク「ビベルトライク」シリーズの累計販売台数が、300台を突破しました。2023年の販売開始以降、屋根付き三輪構造を採用した電動トライク（EVトライク）として、日常の移動から事業用途まで幅広いシーンで導入が進んでいます。 ビベル「ビベルトライク」シリーズ  販売開始：2023年シリーズ内容：「ビベルトライク」「ビベルトライク ココシリーズ」「ビベルトラック」累計販売台数：300