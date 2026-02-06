バブルが展開する電動トライク「ビベルトライク」シリーズの累計販売台数が、300台を突破しました。

2023年の販売開始以降、屋根付き三輪構造を採用した電動トライク（EVトライク）として、日常の移動から事業用途まで幅広いシーンで導入が進んでいます。

ビベル「ビベルトライク」シリーズ

販売開始：2023年

シリーズ内容：「ビベルトライク」「ビベルトライク ココシリーズ」「ビベルトラック」

累計販売台数：300台突破（受注および出荷実績を含めた累計ベースの概算値）

ビベルトライクは、日常の買い物や通院などの移動を想定し、安定性に優れた三輪構造を採用した電動トライクです。

三輪ならではの走行安定性や、電動モーターによる静音性・操作のしやすさが評価されています。

ファミリー・高齢者・事業者へと広がる電動トライク

高齢者本人だけでなく、親の移動手段を検討するファミリー層からの相談・購入も増えています。

さらに近年では、施設・事業所内の移動や業務用途などを目的に、事業者・法人からの導入相談や購入も増加しており、利用シーンは個人用途にとどまらず広がりを見せています。

販売台数拡大の背景

販売台数が伸びている背景には、各地の代理店による地域密着型の販売・サポート体制が整ってきたことがあります。

各地域で実車を確認しながら相談できる環境が広がり、顔の見える代理店を通じた丁寧な説明やアフターサポートが、高齢者本人や家族にとっての安心感につながっています。

三輪構造による安定性や扱いやすさに加え、「安心して使える移動手段」としての評価が徐々に広がってきました。

個人利用から法人・事業用途まで、安心して使える電動トライクとしての評価が浸透していることが、継続的な販売増加につながっています。

問い合わせ・成約件数も大きく伸長

直近約半年間では、問い合わせ件数および成約件数のいずれも前年同期間比で200％以上の伸長を示すなど、ビベルトライクシリーズ全体への注目度と実際の購入が大きく拡大しています。

また、実際にビベルトライクを利用している方からの紹介による購入も増えており、利用者の満足度や安心感が次の導入につながる好循環が生まれています。

ビベルトライク ココシリーズ

従来のビベルトライクに加え、用途やデザイン性を意識した「ビベルトライク ココシリーズ」も販売が好調に推移しています。

シリーズ展開による選択肢の広がりが、全体の販売台数拡大を後押ししています。

ココシリーズは全7色のカラーバリエーションを展開しています。

安全性と品質への取り組み

バブルでは、販売台数の拡大だけでなく、安全性と品質管理を最優先に考えた製品づくりを行っています。

ビベルトライクは、すべての車両を本社にて最終組み立て・検品しています。

ブレーキ、電装系、走行性能などを一台ずつ確認し、基準をクリアした車両のみを納車しています。

日常的に利用する乗り物だからこそ、「安心して長く使えること」を重視しています。

ビベルトライクは、家族と3人まで乗れる新しい移動手段として利用できます。

三輪構造による安定性と、電動モーターの静音性・操作性が評価され、高齢者の日常移動からファミリー層、事業用途まで幅広く導入が進むビベルトライク。

地域密着型の代理店ネットワークと、安全性・品質管理へのこだわりが、継続的な販売拡大を支えています。

バブルでは、今後も代理店ネットワークの強化と製品ラインアップの拡充を進め、高齢者、ファミリー層、法人・事業者など、多様なニーズに応える電動トライクの普及を目指していきます。

ビベル「ビベルトライク」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. ビベルトライクはいつから販売されていますか？

2023年から販売が開始されています。

Q. どのような方が利用していますか？

高齢者本人、親の移動手段を検討するファミリー層、施設・事業所での業務用途を目的とした法人・事業者など、幅広い層に利用されています。

Q. ビベルトライクの特徴は何ですか？

屋根付き三輪構造を採用しており、走行安定性に優れています。電動モーターによる静音性と操作のしやすさも特徴です。

Q. 何人まで乗れますか？

ビベルトライクは家族と3人まで乗ることができます。

Q. どこで購入できますか？

各地の代理店を通じて購入できます。実車を確認しながら相談できる環境が整っています。

