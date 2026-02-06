JR四国は、障害者雇用のさらなる促進を図るため今年4月に新会社を設立すると明らかにしました。 （JR四国四之宮和幸社長/1月27日の会見）「障害の有無に関わらずひとりひとりが誇りを持って生き生きと働ける環境をこの四国で実現したい」 新しい会社の名前は「JR四国パステルクローバー」で今年4月に設立し7月から事業を始めます。JR四国は、これまでも20人ほどの障害者を雇用し、郵便物の仕分けなどのオフィス業