愛知県警は、勤務中に麻雀ゲームで賭博を繰り返していたとして、津島警察署の巡査部長ら3人を停職処分にしました。 【写真を見る】警察署員が勤務中に“賭け麻雀” 1回500円を約300回… 41歳の巡査部長ら3人を停職･書類送検 愛知･津島市 停職処分を受けたのは、津島警察署・地域課に勤務していた41歳と38歳の巡査部長、それに27歳の巡査長の3人です。 他署員もスマホでギャンブル 愛知県警によりますと3人は、3年前から