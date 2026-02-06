プレゼンテーションや人前での発言が苦手な人はどうすればよいか。元日本テレビアナウンサーの藤井貴彦さんは「私は人前での発言が苦手だった。多くの人の前で誤解や説明不足が無いようにメッセージを伝えるのは難しいが、質疑応答のスキルをあげる努力をすることで乗り越えた」という――。※本稿は、藤井貴彦『伝える準備』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。■質疑応答が会見の「満足度」を高め