トヨタ自動車は６日、佐藤恒治社長（５６）が４月１日付で副会長に就き、後任社長に近健太・執行役員（５７）が昇格すると発表した。佐藤氏は６月の株主総会後に取締役を退任する。佐藤氏は２０２３年４月、創業家出身の豊田章男・現会長（６９）の後任として社長に就任した。昨年５月、経団連の副会長（任期＝原則２期４年）に就任し、今年１月には、業界団体の日本自動車工業会（自工会）の会長に就いている。豊田氏は留任す