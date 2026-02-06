2月5日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」が放送された。「M-1ファイナリストは、自分は何もしていないのにSNSで叩かれる」という、人気者がゆえの悩みを明かし…。【映像】“イケメンじゃない方”だった時代の兼近見取り図・盛山晋太郎＆リリー、岡野陽一、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、EXIT・兼近