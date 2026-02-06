タレントYOU（61）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。ダウンタウン松本人志との思い出を語った。パーソナリティーの今田耕司とは、90年代にフジテレビ系で放送されていた「ダウンタウンのごっつええ感じ」で共演。ダウンタウンとの交流について聞かれると、YOUは「浜田（雅功）さんはめちゃくちゃ会ってます。『養女にしてくれ』って言ってるんですけど、菜摘さん（浜田の妻小川菜