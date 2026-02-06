2月8日に投票が行われる衆議院選挙。注目区の候補者の戦いです。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】シリーズ候補者の主張香川１区4人の戦いは【香川】 香川1区は、前職2人の9度目の対決に新人2人が絡み激戦となっています。 （小川淳也候補）「徹底した生活者重視の姿勢を」 （平井卓也候補）「日本、そしてふるさと香川の未来に希望をつくれるかどうか」 （道川和樹候補）「赤ちゃんが産まれない時代を長く続けたら