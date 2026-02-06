自動車の整備士を目指す専門学校生がこれまで学んだ成果を披露する発表会が6日、開かれました。 【写真を見る】自動車整備士を目指す専門学校生が技術を披露2年間の集大成を発表大分 大分市の大分昴自動車工科専門学校では、毎年この時期に自動車整備技能発表会を開いています。 6日はこの春に卒業予定の二級自動車整備学科の2年生24人が参加しました。 点検作業や故障診断など、生徒は2年間学校で学んだ知識や技術を披露