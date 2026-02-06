スポーティな走行を楽しめる軽二輪スクーターヤマハのインドネシアにおけるグループ会社であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingは、2026年1月22日、アンダーボーンフレームを採用したスポーツスクーター「Aerox Alpha Turbo（エアロックス・アルファ・ターボ）」の特別仕様車として「Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY」を発表しました。Aerox Alphaシリーズのデザインは、ヤマハのスーパースポーツモデル「YZF-R1M」が