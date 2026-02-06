望まない妊娠を予防するために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ」が2月2日、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できるようになりました。現時点で全国約7000店舗で購入が可能です。この件について、SNS上では「市販したのがすごい！」「夜買えなくない？」といった声が上がっています。【実際の写真】「すごい……！」 これが体外に出てきた「胎盤」の見た目です（閲覧注意）ところで、ノルレボの購入時や