2月8日（日）、『池上彰のどうなる！？リニア新幹線２０２６』が放送される。品川―名古屋を最速40分で結ぶリニア新幹線。番組では、ジャーナリスト・池上彰がリニアにまつわる場所を徹底取材していく。岐阜県駅＆車両基地に池上彰が潜入…地上駅でもっとも早く建設が進む岐阜県駅の現状とは？さらに、2025年夏に発表されたリニアの新型車両を鉄道好きのタレント・SUPER★DRAGONの伊藤壮吾がリポートする。◆リニア新幹線の“新