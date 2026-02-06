池上彰、リニア問題の現在地を徹底解説！2026年は大きな1年に…リニアを取り巻く「3つのキーワード」

2月8日（日）、『池上彰のどうなる！？リニア新幹線２０２６』が放送される。

品川―名古屋を最速40分で結ぶリニア新幹線。番組では、ジャーナリスト・池上彰がリニアにまつわる場所を徹底取材していく。

岐阜県駅＆車両基地に池上彰が潜入…地上駅でもっとも早く建設が進む岐阜県駅の現状とは？ さらに、2025年夏に発表されたリニアの新型車両を鉄道好きのタレント・SUPER★DRAGONの伊藤壮吾がリポートする。

◆リニア新幹線の“新しい顔”

MLBでは山本由伸がワールドシリーズでMVPに輝き、大相撲では大の里が史上最速で横綱に昇進するなど、2025年もさまざまな“新しい顔”が大活躍した。

そんななか、実はリニア新幹線にも新型車両が誕生していた。

そこで番組では鉄道好きのタレント・SUPER★DRAGONの伊藤壮吾が新型車両に試乗。特徴である「3つの新機能」を探る。

◆“物価高”はリニア工事も直撃

2025年は、物価高が国民の家計を直撃。リニア工事への影響も例外ではなく、品川―名古屋の総工費が大きく増額となった。

実際に物価高の影響がどんな形になって表れているのか、地上駅でもっとも建設が進む岐阜県駅を池上彰が取材。メディア初公開となる車両基地の工事現場にも潜入している。

また、静岡県でいまだ工事が始まらず開業時期が見通せないなか、「部分開業論」が叫ばれる長野県飯田市を取材。リニア開業を待ち望む地元住民たちの声とは？

◆四季から二季へ…3つの問題の現在地

酷暑からあっという間に冬になった2025年、「ニ季」が流行語に。そんな自然の問題とリニアとは常に関わりが深く、とくに静岡工区では「水」「発生土」「生態系」への影響が懸念され、沿線で唯一トンネル工事が始まっていない。

今、静岡工区着工に向けてどのような取り組みが行われているのか？

また、リニア工事における自然への影響は沿線各地でも起こっている。番組では、2年前に水位低下問題が発生した岐阜県大湫を取材。その現在とは？

◆池上彰 コメント

今回の番組はゲストに鉄道好きが多かったので、その分リニアの魅力やワクワク感を伝えられたと思います。その一方で、リニア工事の今後の課題であるとか、問題点も浮き彫りになりました。リニアの「光と影」両方を一括して見ることができる番組になったと思いますね。また、今回は岐阜県駅の工事現場を取材しました。「どんな風に工事が行われているのか」ということも非常にリアルに、皆さんに分かってもらえるのではないかと思います。

◆石原良純 コメント

番組に参加するのは3回目になりますが、リニアは本当にできるの？という状態から、まだまだ色々トラブルは多いけれども、少しずつ前に進んでいく局面になってきているのではないかと思いました。

今、日本でなかなか前向きな話題が少ない中で、去年の万博じゃないですけど、リニアは一つの希望になりうると感じます。今回、番組ではいろんな切り口があって、気候の話も出ました。イケメン気象予報士の走りと言われる、石原良純の解説に注目していただきたいと思います。

◆ガダルカナル・タカ コメント

今回の番組で、リニア問題について久々に思い出したなという感じがします。静岡県知事が変わってあまり話題にならなくなってしまったので、たまにこうしてリニア問題を考える機会が必要だと改めて感じましたね。今回の池上さんの岐阜県駅の取材では、1つの駅でもこんなに大規模な工事を行っているというのを見られるので、是非皆さん一緒に驚いてほしいですね。今回は堀さん、曽野さんと20代のゲストもいて、若い方にもリニア問題の現状を考えてもらえる内容になっていると思います。

◆堀未央奈 コメント

リニアに関してニュースなどで目にすることはありましたが、今の状況を見ていく中で、リニアは日本の色々な問題ともすごく直結していると知ることができました。今回は地元・岐阜県の話題がたくさん出てきました。リニアの開業が岐阜県の盛り上がりにつながったら嬉しいですが、課題も多くあると感じました。この番組で一人ひとりが現状を見たうえで今後を考えていけると、リニアはすごく良い状態で開業できるのではないかと思います。

◆曽野舜太（M!LK）コメント

リニア新幹線の「イイじゃん」と思う部分と、問題や課題の部分まで、全部知ることができました。今まではワクワクする夢のイメージが強かったのですが、いろんな住民の方の声も聞けて、すごく勉強になりました。リニア新型車両の取材VTRでは、僕の友達が出てきてびっくりしました（笑）。彼もすごく楽しそうだったので、見ていて幸せな気持ちになりました。僕たち（M!LK）は東京だけでなく、地方でもライブをすることが多いので、リニアが開業することで、みなさんが少しでもライブに行くことを、より身近に感じていただけたらという期待を持ちました。

◆白木愛奈（静岡朝日テレビアナウンサー）コメント

長野県出身の池上さん、神奈川県出身の良純さん、静岡県出身のタカさん、岐阜県出身の堀さん、三重県出身の曽野さんと、ゲストの皆さんの地元がリニアに関わっていたので、それぞれの立場からのコメントが聞けて面白かったです。さらに、気象予報士も複数いて、天気の面からリニア問題を議論するのも楽しく新鮮でした！ 今回は池上さんと、岐阜県駅の建設現場を取材してきました。まさに工事が進んでいる地上駅や車両基地の様子など、メディア初公開の場所が盛りだくさんなので注目です。また、鉄道好きの良純さんがリニア模型を走らせているときの少年のような顔は必見です！笑