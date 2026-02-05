『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「娘2人の裸映像送らせたかシングルマザー支援持ちかけ」についてお伝えします。◇視線を泳がせながら歩く男。逮捕されたのは、無職の赤崎修一容疑者（33）。都内に住む40代のシングルマザーの女性に、娘の裸の映像を送らせるなど、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によると去年5月。「シングルマザーの方、金銭支援します」SNSに、こう投稿した赤崎