日本製鉄が後場急落している。ロイター通信が５日に「日本製鉄が転換社債（ＣＢ）の発行を検討していることが分かった」と報じた。発行額は最大５０００億円を目指していると伝えており、将来的な株式価値の希薄化を懸念した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS