俳優の中井貴一（64）が、2月4日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。俳優人生に影響を与えた、2014年に83歳で亡くなった名優・高倉健さんとの秘話や形見の時計にまつわるエピソードを明かした。【映像】1981年、当時19歳の中井貴一映画『連合艦隊』（1981年）でデビューした中井は、面識のなかった高倉さんから「とても良かったです。いつか必ず共演をしましょう」というメッセージを受け取ったという。初めて共演