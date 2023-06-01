カンファレンスリーグ（ECL）を制した日本代表MF鎌田大地は、この夏の去就が注目されている。クリスタル・パレスとの契約が満了となるからだ。フランクフルト時代からの恩師オリバー・グラスナーは、すでに退任が決まっている。ミランやレバークーゼンといったクラブからの関心が報じられてきた。これを受け、鎌田が再び指揮官の後を追う可能性も注目されている。2023-24シーズン終了後、ラツィオとの契約延長の可能性も取り