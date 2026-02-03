かつて「学歴社会」は、古い時代の遺物として批判の対象になることが多くありました。しかし、AIの台頭によって労働市場が激変するなか、その価値観に変化が起きています。最新調査では、意外にも若年層ほど学歴の必要性を強く感じているという結果が出ました。ある若手ビジネスパーソンのリアルな声から、学歴の再定義について見ていきます。高学歴でも安心できない！若手社員、AI時代の焦燥感「会社は『実力主義』とか『人物重視