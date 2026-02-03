アトレ竹芝で、伊豆諸島・小笠原諸島の全11島と連携したコラボイベント「島を味わう Food Fest 2026」が、2026年3月1日(日)から3月31日(火)まで開催されます！3回目となる今回は、過去最多となる11島すべての食材・文化が集結。都心にいながら五感で島々を巡る、特別な1ヶ月が楽しめます☆ アトレ竹芝「島を味わう Food Fest 2026」期間：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)時間：11:00〜22:00 ※一部店舗の営業時間は異なります