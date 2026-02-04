３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。日本人の母を持ち、２０２３年大会で侍ジャパン史上初めて日系選手として代表入りしたカージナルスラーズ・ヌートバー外野手（２８）は、昨年１０月に両かかとの手術を受けた影響でメンバーから漏れた。ヌートバーは前回大会で安打を放った際