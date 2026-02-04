時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは愛知県の70代の方からのお便り。シングルマザーだった娘を亡くし、孫2人と暮らすことになったそうですが、そこで大事件が――。* * * * * * *102万円をなくした！私は今年、シングルマザーだった娘を病気で亡く