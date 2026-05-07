住宅価格の高騰が続く中、総務省の家計調査で20代（２人以上世帯）の持ち家率が過去最高となった。その背景には「今買わないともう一生手が届かなくなるのでは」という焦りや、夫婦で借りる「ペアローン」、借入期間が35年を超える「超長期ローン」の普及があるとみられる。しかし、出産などをきっかけに世帯収入が減少すれば、一気に返済が困難になる危うさをはらむ。今の家賃よりも安くマイホームが手に入る---いざとなれば家を