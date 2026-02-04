ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の公式ショップ「ちいかわショップ」が、2月27日（金）に、韓国ソウルのショッピングセンター、アイパークモール 龍山店に誕生することが、韓国の大元メディア（テウォンメディア）と同ショップのInstagramやXで発表された。【写真】豪華すぎる！中国・上海の『ちいかわ』公式ショップ■限定グッズに期待今回誕生する「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、アイパークモール 龍山店