負傷の影響でFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表から落選した南野拓実（モナコ／フランス）が6月1日に公式TikTokを更新。大会期間中、自身が森保一監督率いるチームに帯同することを明かした。2015年10月に日本代表デビューを飾り、ここまで国際Aマッチ通算73試合出場26ゴールという成績を残している南野。アジア予選でも主力として活躍し、歴史的勝利を収めた昨年10月のブラジル代表戦では追撃の1点を挙げるなど、森保体