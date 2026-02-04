2024年1月からの新NISAスタートにより、NISA口座を開設する人が急増しています。NISA口座での保有資産は株式と投資信託中心になりますが、全体では投資信託が多くを占めており、特につみたて投資枠では大半が投資信託です。今回は、銀行口座で投資信託を買う場合について学んでみましょう。 投資信託を取り扱う金融機関 投資信託の取扱金融機関は、図表1のとおりです。投資信託は証券会社をはじめ、銀行や郵便局な