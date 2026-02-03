金利の引き上げが続き、銀行によって定期預金などの金利にも差が出るようになってきました。こうしたなか、みなさんは大切なお金をどこに預けているのでしょうか。今回、All About マネー編集部では、全国の男女500人を対象にお金の預け先についてアンケート調査を実施しました。この記事では、お金の預け先のほか、定期預金の利用状況に関する結果をまとめて紹介します。普通預金が最多、投資信託が定期預金に迫る金利が上昇し、