ミラノ・コルティナオリンピック注目の県関係選手を紹介するシリーズ2日目はフリースタイルスキー、北安曇郡白馬村出身の近藤心音選手です。今回誓うのは“リベンジ”です。 レールや…。ジャンプ台など。障害物があるコースを滑る競技、フリースタイルスキースロープスタイル。3日後に開幕するミラノ・コルティナオリンピックに並々ならぬ思いで臨む選手がいます。白馬村出身