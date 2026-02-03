2月25日、4人組アイドルグループ・Aぇ! groupのセカンドアルバム『Runway』が発売される。収録曲『Can’t Stop Lovin’』のミュージックビデオ（MV）が先行公開され、メンバーを恋人目線で楽しめる“デート風”の演出が注目を集めている。「MVでは、末澤誠也さんがカフェデート、正門良規さんが観光地や旅館での外出、佐野晶哉さんが電車で海沿いをめぐるデート、小島健さんがドライブキャンプと、メンバーごとに異なるシチュエ