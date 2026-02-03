こうした中、各地で雪害事故が相次いでいます。 【写真を見る】県内で雪害事故相次ぐ鶴岡市で雪下ろし中の男性死亡最上町では水路に落ちている女性見つかり死亡確認（山形） 山形県鶴岡市ではきょう午前、屋根の雪下ろしをしていた男性が転落して死亡したほか、最上町ではきのう、除雪をしていた女性が水路に落ちているのが見つかり、その後死亡が確認されました。 消防や警察によりますと、きのう午後３時半ごろ、最上町若