女性は日常生活の中で「自分のための時間」をどの程度確保できているのか―。インターネットリサーチなどを手がけるＮＥＸＥＲは、マシン専門ピラティススタジオ「ＯｌｉｖｅＰｉｌａｔｅｓ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｏｌｉｖｅ−ｐｉｌａｔｅｓ．ｊｐ／）との共同調査で、全国の女性２００人を対象に「忙しい女性の『自分時間』と運動」についてのアンケートを行い、結果を発表した（１月１４ 〜２２日実施）。日常生活で「自分