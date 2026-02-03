タレントの上沼恵美子（70）が、1日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。令和の新常識について、称賛を送る一幕があった。この日の番組では、「セパレート帰省」が流行していると紹介された。夫婦が一緒に帰省せず、それぞれの実家に帰省するもので冒頭から上沼は「いいね〜」と声を出した。夫の実家に帰ることに気が重いと話す人が多く、セパレート帰省には多くの支持が集まっていることな