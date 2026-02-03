乃木坂46の梅澤美波さんが、2nd写真集「透明な覚悟」の発売記念記者会見を行いました。 【写真を見る】【 乃木坂46・梅澤美波 】イタリアでナンパされ「世界は広い」写真集発売日が節分で「私が鬼だと思われてるのかな（笑）」今回の写真集は、オールイタリアロケで撮影。ファッションシュートから無邪気であどけない表情まで、梅澤さんの今が詰まった一冊になっています。梅澤さんは、?1st写真集が大満足の仕上がりだ