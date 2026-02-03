お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１が３日、フジテレビ「ぽかぽか」で、中学１年から始まった１人暮らしでの思い出の料理を告白した。すがちゃんは両親がいなくなってしまうという家庭の事情で中学１年から一軒家で１人暮らしを開始。すると固定電話に連日「お父さんいる？」と、借金取りから連絡が来るようになったという。「親父はうちに帰ってこないって何度も言ってるけど、ある日、ドンドンって」