2026年2月3日は節分です。この日は無病息災や厄払いの目的で年の数（または年齢＋1個）だけ「大豆のいり豆」を食べる風習があります。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「大豆のいり豆」と食べ合わせが良い食べ物です！実際にいり豆を食べると、どのような健康効果が期待できるのでしょうか。摂取時のメリットや、一緒に組み合わせた方がよい食べ物などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。いり豆を食べ