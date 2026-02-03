【モデルプレス＝2026/02/03】週刊少年ジャンプの人気ギャグ漫画「高校生家族」が2026年秋に実写映画化し、俳優・歌手の香取慎吾が主演を務めることが発表された。【写真】元SMAP、念願の高校生役◆ジャンプの人気ギャグ漫画「高校生家族」、香取慎吾主演で実写映画化週刊少年ジャンプ読者を強烈なインパクトでざわつかせた「高校生家族」は、家族全員が⾼校⽣になるという型破りな設定の⻘春コメディ作品。仲間