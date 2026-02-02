LE SSERAFIMが、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に初出演することが決定した。LE SSERAFIMは、8月14日〜16日の3日間にわたり東京と大阪で開催される「SUMMER SONIC 2026」に出演する。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”「SUMMER SONIC」は、ここ近年、東京・大阪の2都市いずれもチケット完売が続くなど、多くの音楽ファンが愛する音楽フェスティバルだ。開催25周年を迎える記念すべき今年は、過去