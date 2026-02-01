1日のWIN5は的中票数0で、キャリーオーバーとなった。4レース目のシルクロードSを16番人気フィオライアが勝った時点で残った票数は8票。ラストの根岸Sは6番人気ロードフォンスが勝ち、的中票数はゼロ。5億3990万5240円が次週へのキャリーオーバーとなった。