ダイソーで見つけたペットのお散歩用バッグ。あまりにも機能性が高すぎて、普段使いにも重宝する優秀なバッグだったんです！ポケットが充実していて、小物をしっかりと分けながら収納可能。なによりゴミ袋を取り出しやすい専用穴付きで、使い勝手抜群です！メインスペースも荷物をたっぷり入れられて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お散歩バッグ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048