ホンダ製PUを積むアストンマーティン新車「AMR26」をアロンソが走行、今後の課題は？

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが30日、スペイン・カタルーニャサーキットでのF1第1回公式テスト最終日に新車「AMR26」を初ドライブした。非公式ながら61周をこなし、1分20秒795をマーク。最終日に5日間を通じて最速となる1分16秒348を刻んだフェラーリのルイス・ハミルトンのタイムの約4秒落ちだった。

アロンソがホンダのパワーユニットを操るのはマクラーレン時代の2017年以来で、F1公式サイトによると「良かったよ。われわれにとっては本当に出だしの日だけど、ポジティブな一日になったと思う。60周とちょっとを走行し、マシンの反応も良好。走行初日だったが、これからが楽しみ」と1日を振り返り、「エイドリアン（ニューウェイ代表）とホンダ、アラムコ、そしてこれらの新しいルールのもとで作った最初のマシンに乗るのはとても特別だった」と前向きに語った。

他チームの中にはフィルムデーの権利を使って事前にシェークダウンするところもあったが、アストンマーティンにとっては今回の公式テストが正真正銘の初走行の機会だった。前日29日にチームメートのランス・ストロールが慣らし運転を行ったが、コースインできたの午後のセッションの残り1時間ほどで、4周を走ったところでコース上でストップし、初日の走行は打ち切られた。

アストンマーティンはジョーダングランプリをルーツとするチームで、かつては無限ホンダ、ホンダ、トヨタと日本メーカーのエンジンで戦ってきた。現行チームは昨季までメルセデス製を搭載してきたが、レッドブルとたもとを分かったホンダがパートナーとなり、新レギュレーションによって小型化されたマシンに対応すべく新パワーユニットもダウンサイズされているという。