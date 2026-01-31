「稼げない奴は雑魚」ドキュメンタリー系のYouTube番組で、店の同僚ホストについてこう語っていた「エレン」こと竹岡拓人容疑者が、風俗営業法違反容疑で警視庁に逮捕された。逮捕の前日には竹岡容疑者の所属店舗に家宅捜索が行われ、店周辺が野次馬などで騒然となっていた。竹岡容疑者は捜査員に同行を求められ、そのまま同容疑で逮捕に至った。ジャーナリストの萩原ミカエル氏の解説。「2025年6月に施行された『改正風営法』