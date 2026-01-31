広島・鈴木清明球団本部長が、春季キャンプ前日のミーティングで改めて薬物使用などで注意喚起した。羽月容疑者が指定薬物使用の疑いで逮捕されたことを受け、指定薬物や暴力団、オンラインカジノについて「選手生命を失うよ、と話しました」と、危険性などを説明。これまでも球団独自に講習を行ってきたが「何回も何回もしつこいくらいにやっていくつもり」と明かした。