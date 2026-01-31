女優で歌手のジェニファー・ロペス（56）は肌が健康な時は、自信がみなぎるという。自身の手掛けるコスメブランド「JLo Beauty」から新製品のセラムを発売したところのジェニファーは、スキンケアが自信を持つのに重要だと語っている。 【写真】悲劇…顔面負傷の有名女優腫れ上がった鼻に切り傷が痛々しい 外出時の必須アイテムは何かと尋ねられると、ジェニファーは、「香水。リップとマスカラもかな」