31日の小倉6R（3歳未勝利、若手騎手限定、芝1200メートル）で18頭立て最低人気（単勝388.2倍）のカシノリアーナ（牝＝天間、父サトノクラウン）が優勝し、2着にもこの日が初出走でブービー17番人気のスッサンエア、3着にも10番人気の伏兵コンフィアンサが続いて、3連単の配当は5836万7060円でJRA史上最高となった。的中は1票のみ。これまでの最高は2012年8月4日新潟5Rの2983万2950円だった。また馬単174万9330円は06年の9月9