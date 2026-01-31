東京ディズニーリゾートの玄関口にある商業施設、イクスピアリ。ファッション雑貨や飲食店、映画館など約140の店舗が軒を連ねる。舞浜駅の目の前という一等地にありながら、館内を歩いてみると、人がほとんどいないエリアも少なくない。なぜ、これほどの好立地にもかかわらず「ガラガラ」に見えるのか。街歩きライターの杉浦圭さんがリポートする――。（前編／全2回）写真＝時事通信フォト新タイプの複合商業施設「イクスピアリ」