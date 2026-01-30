アイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの高瀬くるみ（２６）が３０日、今春行われるコンサートツアーをもってハロー！プロジェクトを卒業すると発表した。所属事務所のアップフロントエージェンシー社は「ハロー！プロジェクト、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳでの経験や学びを糧に、個人として挑戦したいことが明確になり、その目標に向けて新たな一歩を踏み出し、自身の可能性を確かめていきたいという本人の思いを受け、一昨年